Eric Coquerel et Charles de Courson exigent de Bercy des documents de synthèse sur le budget en préparation, dans l'attente d'un nouveau gouvernement

Alors que la nomination d'un nouveau Premier ministre se fait attendre, la préparation du projet de budget pour 2025 se fait plus pressante, et certains s'impatientent. Eric Coquerel (LFI) et Charles de Courson (Liot), respectivement président et rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, adressent un courrier au ministre démissionnaire des Comptes publics, vendredi 30 août. Ils exigent que Thomas Cazenave leur communique, d'ici à lundi, "des documents de synthèse" des travaux préparatoires en cours à Bercy, pour analyser le budget en préparation.

Les deux députés souhaitent consulter, "si ce n'est les documents budgétaires légaux, que vous liez à la nomination d'un nouveau gouvernement, ce que nous pouvons comprendre, mais au moins des documents de synthèse permettant une analyse des travaux budgétaires en cours tant pour 2024 que la loi de finances pour 2025", détaillent-ils dans leur lettre. "Ils nous permettront dès lors d'informer notre commission en vue de notre premier bureau le 4 septembre", indiquent-ils.

Avec le Rapporteur général @C_deCourson nous enjoignons le ministre Cazenave de nous communiquer les documents budgétaires nécessaires d’ici le 2 septembre. Sinon quoi, nous procéderons à une investigation sur piece et sur place.



Dans le cas contraire, ils menacent de se rendre eux-mêmes au ministère de l'Economie : "En cas de non-transmission de ces documents lundi 2 septembre, nous procéderons ensemble à des investigations sur pièces et sur place afin d'étudier ces informations dans les plus brefs délais", écrivent les deux hommes.

Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a transmis le 20 août aux différents ministères des lettres fixant les crédits alloués pour leurs missions. Eric Coquerel et Charles de Courson affirment qu'ils espéraient "être destinataires des 'lettres-plafonds' relatives au projet de loi de finances pour 2025 dès leur envoi aux ministres", mais que ces documents ne leur ont "toujours pas été transmis".