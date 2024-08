Les lettres plafonds qui fixent le budget de chaque ministère pour 2025 seront envoyées mardi soir

Les lettres plafonds qui fixent le budget de l'année à venir de chaque ministère et les dépenses à ne pas dépasser, seront envoyées dans la soirée du mardi 20 août, a fait savoir un peu plus tôt dans la journée Matignon à la presse.

Selon Matignon, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal envoie ces lettres mardi soir pour répondre à plusieurs objectifs : assurer la continuité de l'État, pour que le budget soit, comme le prévoit la loi, devant le Parlement le 1er octobre au plus tard. Autre objectif, tenir la promesse de ramener le déficit public sous la barre des 3% en 2027.

Dix milliards d'euros d'économies

Validé par Gabriel Attal, le budget s'élève à 492 milliards d'euros au total en 2025. Un montant qui ne bouge pas en valeur par rapport à celui de cette année. Avec une inflation autour de 2%, cela signifie une économie de dix milliards d'euros.

Selon l'entourage du Premier ministre, le budget respecte en effet les engagements passés du gouvernement de Gabriel Attal : hausse des crédits de la défense, stabilité de ceux de la culture et des sports... Avec en contrepartie dix milliards d'euros d'économies, ponctionnés notamment sur la politique de l'emploi et sur l'apprentissage. Et Matignon d'insister sur le fait que cette copie n'empêche en rien les ajustements futurs apportés par le prochain gouvernement et ses propres arbitrages en fonction des priorités qu'il aura lui-même fixées.

À noter que les lettres plafonds sont habituellement envoyées au début de l'été. Cette année, la dissolution de l'Assemblée nationale a bouleversé le calendrier. Fin juillet, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'était engagé, sur France 2, à envoyer ces lettres de cadrage "en temps et en heure", soit avant le "15 août".