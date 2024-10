Budget : le gouvernement Barnier sous pression

Le gouvernement doit présenter ses projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale en Conseil des ministres.

Dans notre paysage politique totalement éclaté, comment chaque camp, chaque parti juge-t-il ce budget ? Ce qui très intéressant c’est que chaque parti s’en sert pour poser des marqueurs politiques.

Gabriel Attal et son groupe ne se sont pas fondu dans LR et dans la ligne Barnier. Aux yeux de l’opinion les députés Renaissance veulent apparaitre comme les garants de l’emploi et de la compétitivité des entreprises.

Un 49.3 obligatoire ?

Le RN lui juge inacceptable le report à juillet de l'indexation des retraites sur l'inflation. Façon aussi d'essayer de séduire un électorat plus âgé qui lui fait parfois défaut et se pose aussien défenseur des plus modestes. Dans ces conditions on voit mal comment Michel Barnier pourrait faire autrement qu'utiliser le 49.3 sur le budget