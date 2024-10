Automobile : quels véhicules concernés par le malus du 1e janvier ?

Plus la voiture est lourde, plus le malus le sera. Le gouvernement cherche à taxer davantage les véhicules neufs.

Plus la voiture est lourde, plus le malus le sera. Le gouvernement cherche à taxer davantage les véhicules neufs.

Davantage de taxes sur les voitures le plus polluantes. Dès 2024, le gouvernement compte élargir le nombre de voitures concernées par le malus au poids. Objectif : inciter les automobilistes à se tourner vers des véhicules plus verts. Des consommateurs estiment que cette mesure serait incitative pour qu’ils se tournent vers une voiture électrique et plus légère.

Une large part des véhicules touchés ?

Le seuil d'émissions devrait passer à 113 g/km en 2025. Il pourrait descendre à 99 g/km en 2027, et le montant maximal atteindre 90 000 euros pour un véhicule neuf touchant ainsi une large part des véhicules actuellement sur le marché, y compris des modèles hybrides non rechargeables. Les citadines essence et certains hybrides vont se voir pénalisés, bien que ces véhicules soient considérés comme plus respectueux de l’environnement.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus