Budget 2025 : Les consultations, arrêts maladie... moins remboursés par la Sécurité sociale ?

L'autre annonce phare du Budget 2025 concerne le secteur de la santé. L'assurance maladie est en déficit de plus de 14 milliards d'euros l'an dernier. Lors des consultations médicales, le reste à charge pour la mutuelle va passer de 30 à 40 %. Actuellement, plus de 2 millions de Français ne disposent pas de complémentaire santé.

Des dépenses de santé moins remboursées par la Sécurité sociale pour réduire le déficit, à commencer par les consultations médicales. L'an prochain, au moment de régler 30 euros chez votre généraliste, la Sécurité sociale remboursera 2,80 euros de moins. Les mutuelles devront compenser et envisagent déjà d'augmenter leurs cotisations.

2,5 millions de Français sans complémentaire santé

Une hausse qui serait malvenue pour Pascal, père de quatre enfants qui doit tenir un budget serré tous les mois : "Pour des gens comme nous, modestes sans trop de moyens... on fait avec. Si ça doit augmenter, ça augmentera et il faudra bien payer. Il n'y a pas le choix". Le médecin de Pascal quant à lui pense aux plus de deux millions de Français sans complémentaire, qui devront régler un reste à charge plus élevé et qui pourraient les éloigner des professionnels de santé.

Autre piste pour réduire les dépenses, les indemnités versées par la Sécurité sociale en cas d'arrêts maladie pourraient diminuer. Le plafond de leur montant pourrait chuter de 52 à 40 euros brut par jour.

