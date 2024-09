Baisse du budget du ministère des Sports : "Une incohérence désespérante", déplore le capitaine de l'équipe de France féminine de tennis

Malgré les Jeux olympiques et paralympiques, peut-être les plus beaux de l'histoire, le sport n'est toujours pas une priorité dans ce pays", regrette Julien Benneteau.

"C'était ce qu'on redoutait le plus", se désole Julien Benneteau, capitaine de l'équipe de France féminine de tennis, sur franceinfo mardi 24 septembre, à propos de la réduction de budget du ministère des Sports. Ce dernier fait en effet partie des postes ciblés pour trouver les 10 milliards d'économie nécessaires au budget 2025. "Malgré les Jeux olympiques et paralympiques, peut-être les plus beaux de l'histoire, le sport n'est toujours pas une priorité dans ce pays", regrette-t-il. "C'est la douche froide comparé à tout ce qui a été célébré cet été."

Alors qu'une grosse partie de cette baisse est imputée à un besoin lors du budget précédent de financer les Jeux, avec notamment la nécessité de créer des infrastructures, le capitaine de l'équipe de France féminine de tennis balaie l'argument : "On ne va pas me dire que, partout en France, il y a des terrains de sport, que tous les clubs sportifs et les écoles ont les infrastructures qu'il faut pour permettre aux enfants de faire du sport dans de bonnes conditions."

"Cette incohérence, elle me désespère"

"Je ne comprends pas cette incohérence", s'agace Julien Benneteau. "À chaque grand rendez-vous sportif, la France est réunie, et tout le monde, politiques compris, dit qu'il n'y a que le sport pour rassembler et émouvoir à ce point. Il y a des records d'audiences. Et même au-delà de ça, à l'école on nous dit que le sport est un formidable outil d'insertion, de lutte contre les discriminations et les moqueries. On nous dit aussi que c'est un enjeu de santé publique pour tous, que ça peut avoir un impact direct sur le budget de la Sécurité sociale et sur le bien-être général de la population. Et de l'autre côté, on n'en fait pas une cause nationale. Cette incohérence, elle vient de tout en haut, et elle me désespère."