Direct Gouvernement de Michel Barnier : "On ne pense pas tous pareil", soutient la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon

"Une forme de gouvernement d'urgence nationale." Invitée de RTL mardi 24 septembre, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a défendu une équipe "la plus large possible", qui n'est pas composée "de clones". "On ne pense pas tous pareil, mais on se retrouve tous dans le cadre qui a été donné par le Premier ministre", a-t-elle déclaré. Maud Bregeon a également balayé l'idée d'une hausse des impôts : "Nous n'irons pas chercher dans les poches des classes populaires et des classes moyennes." Suivez notre direct.

Michel Barnier attendu à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a rendez-vous à 10 heures au Palais-Bourbon pour assister à la conférence des présidents convoquée par Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'institution espère fixer le calendrier de la session parlementaire, qui s'ouvrira le 1er octobre.

Marine Tondelier tacle "le racisme" du gouvernement. La secrétaire nationale des Verts a estimé mardi matin dans "Les 4 Vérités" de France 2 que "le racisme est une valeur clé de ce gouvernement". Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, "n'est une chance pour personne", a-t-elle ajouté. Elle a également pointé "l’impréparation" de ce nouveau gouvernement.

Popularité au plus bas pour Emmanuel Macron et Michel Barnier. Emmanuel Macron et Michel Barnier, battent des records d'impopularité, avec seulement 25% d'opinions favorables pour le premier et 39% pour le second, selon un sondage Odoxa-Mascaret publié mardi et réalisé pour Public Sénat et 20 titres de la presse quotidienne régionale. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'un "record absolu d'impopularité en sept ans" au pouvoir d'après cette étude.