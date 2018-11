Gaz : pourquoi la hausse ?

Les factures n'ont jamais été aussi élevées pour les Français. Sur le plateau du 12/13, David Boéri revient sur l'augmentation du prix du gaz. "Les abonnés au gaz payent avant tout la forte hausse des prix de gros sur les marchés. En Europe, ils ont grimpé de 24% depuis janvier dernier, comme pour le pétrole. Le gaz a suivi le prix du baril. La taxe intérieure sur la consommation a augmenté de 44%. Cette fiscalité vise à pénaliser les rejets de dioxyde de carbone, elle augmentera encore de 22% en janvier prochain. Sa hausse est continue depuis maintenant quatre ans, mais elle était compensée par la baisse des prix du gaz sur les marchés. L'ensemble des taxes représente aujourd'hui le quart du prix payé par les consommateurs.", selon David Boéri.

Des factures record

Les factures vont atteindre le plus haut niveau historique, déjà atteint en 2012. Le journaliste poursuit : "Pour une famille de quatre personnes qui utilise le gaz pour se chauffer, cuisiner et l'eau chaude, cela représente 63 € de plus par rapport à l'année dernière. Le record pourrait être battu dès l'année prochaine si le prix du gaz continue à augmenter sur les marchés mondiaux."

