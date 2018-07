Gaz : des prix en hausse

Mauvaise nouvelle pour les particuliers. Les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 7,45% depuis dimanche 1er juillet. "Les plus touchés sont les 5 millions de clients d'Engie. Il faudra compter 90 euros de plus par an pour chauffer un logement de 120 mètres carrés", explique Anne-Claire Le Sann, journaliste de France 3 présente en plateau.

Une facture plus élevée liée à la hausse des prix du pétrole

"Le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole, dont le cours a flambé. L'autre raison de cette hausse des prix est la modernisation du réseau de gaz", a précisé Anne-Claire Le Sann. Des solutions pour payer moins cher ? "Faire jouer la concurrence parmi les onze fournisseurs de gaz naturel pour les particuliers. Mais il faut abandonner les tarifs réglementés. Ces tarifs seront supprimés en 2022."

Le JT

Les autres sujets du JT