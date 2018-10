Finance : chute inquiétante des marchés

Partout sur la planète, les Bourses dévissent. En Asie, les places financières japonaises et chinoises ont terminé la semaine à la baisse. L'Amérique ne va pas mieux : le NASDAQ, où sont cotées les entreprises de nouvelles technologies, a cédé 10% en octobre. En Europe, le mouvement se confirme logiquement. Sur la même période, la bourse de Paris a perdu 9,5 %.

Les tensions géopolitiques à l'origine des mauvais résultats financiers

Octobre noir, pour certains titres en particulier : Valeo (-38,5%), Michelin (-15%) font partie des plus touchés. Ces résultats sont liés à un contexte de crise géopolitique sur tous les continents : le budget italien, les négociations sur le Brexit, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine... Cette baisse brutale fait craindre un ralentissement de la croissance mondiale avant une possible crise financière. Lundi 29 octobre, à l'ouverture des bourses, chaque soubresaut sera scruté avec attention et nervosité.

