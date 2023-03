Bouches-du-Rhône : Fos-sur-Mer va accueillir une giga-usine de produits photovoltaïques

L'usine, dont l'implantation exacte au sein du port de Marseille-Fos n'a pas encore été arrêtée, occupera 60 hectares et permettra de produire annuellement 5 GW de cellules photovoltaïques.

Le port de Marseille-Fos (Bouches-du-Rhône)doit accueillir d'ici 2025 une giga-usine de panneaux photovoltaïques, a annoncé l'entreprise Carbon, porteuse du projet, vendredi 3 mars. Sur ce site, la start-up lyonnaise, créée en mars 2022, entend produire et commercialiser à grande échelle des panneaux solaires, ainsi que les composants entrant dans leur fabrication (plaquettes de silicium et cellules photovoltaïques). Le polysilicium nécessaire à la fabrication des cellules, qui est produit à 80% par la Chine, sera importé d'Europe.

Cette usine, la plus grande en Europe, sera la "réponse française" à la question "comment sortir de la dépendance à la Chine sur les panneaux solaires, et demain à l'Inde et aux Etats-Unis", a estimé le président de Carbon, Pierre-Emmanuel Martin. Le marché est actuellement dominé à 70% par six acteurs chinois.

Jusqu'à 3 500 emplois créés

Le futur site sera un "outil de reconquête de souveraineté nationale et européenne", selon Christophe Castaner, le président du conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille (GPMM). "Pour le port, ce sont des perspectives d'emplois et d'activité particulièrement importantes", s'est-il réjoui, en précisant que jusqu'à 3 500 emplois directs pourraient être créés.

L'usine, dont l'implantation exacte au sein du port n'a pas encore été arrêtée, occupera 60 hectares et permettra de produire annuellement 5 GW de cellules photovoltaïques. Un budget d'investissement de 1,5 milliard d'euros, dont 120 à 140 millions d'euros font actuellement l'objet d'une levée de fonds, est prévu pour ce projet. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur participera à hauteur de 70 millions d'euros, a précisé son président, Renaud Muselier.