Désintox. Cryptomonnaie : non il n'y a pas eu de partenariat entre Walmart et Litecoin

Lundi 13 septembre, un communiqué de presse attribué à Walmart et son patron, Doug McMillon, a fait grand bruit.

Un partenariat historique dans l’histoire des cryptomonnaies ? Lundi 13 septembre, un communiqué de presse attribué à Walmart et son patron, Doug McMillon, a fait grand bruit. Il annonçait en fanfare que le premier groupe mondial de grande distribution allait désormais permettre à ses clients d’utiliser le Litecoin, une monnaie électronique dérivée du Bitcoin, pour tous les paiements en ligne.

Dans la foulée, les agences et grands groupes de presse américains comme Reuters ou CNBC ont repris l’info annonçant que le géant du commerce allait « accepter les paiements en Litecoin » et ce « dès le 1er octobre ». Résultat : la valeur de la cryptomonnaie a immédiatement bondi de près de 35% atteignant 233 dollars par Litecoin.

Problème : l’adresse mail qui figure en bas de ce communiqué ne renvoie pas au domaine officiel de Walmart, et a été créée il y a moins d’un mois. Surtout, l’information ne figure ni sur le site officiel de Walmart ni sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Et pour cause : cette pseudo info est totalement fausse, comme l’a finalement expliqué un porte-parole de Walmart à CNBC. Ce qui a contraint le site GlobeNewsWire, spécialisé dans la diffusion de communiqués de presse, à supprimer la fausse déclaration.

Une fois la supercherie révélée par Walmart, le Litecoin a chuté de près de 25%, retrouvant (presque) son cours initial. Une manipulation du cours qui a pu conduire les auteurs du canular, encore inconnus à ce jour, à empocher un joli gain. À condition qu’ils aient revendu leurs Litecoin à temps.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/