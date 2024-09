Banques : la Société Générale, la BNP et le Crédit Agricole "ont les pratiques les plus critiquables", épingle 60 millions de consommateurs

"Les grandes banques comme BNP Paribas, le Crédit agricole et la Société générale ont les pratiques les plus critiquables" sur trois thématiques, "le social, la transparence et l'environnement", selon une étude parue jeudi 26 septembre et menée par l'association 60 millions de consommateurs, en partenariat avec les ONG Fair Finance, Oxfam, Profundo, Reclaim Finance et Transparency International France.

L'association de protection des consommateurs a étudié en profondeur les pratiques des principales banques françaises et a établi des indicateurs, en matière sociale (frais bancaires, égalité hommes/femmes, écarts de rémunération), de transparence (optimisation fiscale, vigilance au blanchiment et financement du terrorisme) et d'environnement (financement de projets liés aux énergies fossiles, de la déforestation...).

Des banques dures avec les clients en difficulté

Les principales conclusions tirées par l'étude montrent que "les grandes banques comme BNP Paribas, le Crédit agricole et la Société générale ont les pratiques les plus critiquables", tandis que "les plus petites, le Crédit coopératif et le Crédit mutuel Arkéa obtiennent de meilleures notes". En matière de politique tarifaire, de parité, d'écarts de salaires entre les salariés et les dirigeants, les plus mauvais élèves sont BNP Paribas et la Société générale.

Les deux sont jugées particulièrement dures avec les clients en difficultés financières (frais de découverts, facturation des lettres d'information compte-débiteur…), la Société générale est, en plus, particulièrement mal notée sur l'écart de salaires entre dirigeants et salariés. Slawomir Krupa, le PDG, perçoit 45 fois la rémunération annuelle moyenne de son personnel.

Les pratiques de 8 groupes bancaires ont été passées au crible sur 5 sujets :

1⃣ les frais appliqués pour les clients les plus fragiles

2⃣ les conditions salariales, le bien-être des salariés, la parité

3⃣ l'optimisation fiscale — 60 Millions de consommateurs (@60millions) September 26, 2024

Investissement dans des paradis fiscaux, la déforestation...

Autre aspect étudié par 60 millions de consommateurs, l'impact environnemental des banques et leurs choix en termes d'optimisation et transparence fiscale. Là encore, BNP Paribas et la Société Générale sont mauvais élèves, avec cette fois-ci le Crédit Agricole, la plus mal notée de ces trois grandes banques. La Société générale a, par exemple, investi 16% de ses bénéfices dans des paradis fiscaux, quand le Crédit Agricole a investi 243 millions dans des entreprises responsables de la déforestation. Quant à la BNP, elle a prêté près de 2 milliards d'euros à ces mêmes entreprises.

À noter, La Banque postale est épinglée pour les 66 millions d'euros d'amende versés pour n'avoir pas transmis ou signalé à l'Etat des opérations en lien avec le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Cependant, l'étude souligne que depuis 2020, la Banque Postale a changé sa politique en la matière. Les banques aux pratiques les plus vertueuses sont le Crédit Coopératif et le Crédit mutuel Arkéa, avec des indicateurs au vert quasiment partout. Le Crédit Mutuel affiche, lui, des notes moyennes dans presque tous les domaines.