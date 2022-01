Autoroute : les péages vont augmenter de 2% dès février

Mauvaise nouvelle pour les aux automobilistes. À partir du mardi 1er février, prendre l'autoroute coûtera plus cher. Les tarifs des péages vont augmenter de 2% en moyenne sur le réseau national. C’est la plus forte hausse depuis quatre ans et les automobilistes ne comprennent pas. "Ça m’inspire du dégoût", lance une femme. Selon les sociétés d’autoroute, il s’agit de prendre en compte l’inflation et les investissements réalisés.

+2,19% pour les autoroutes du sud de la France

Les hausses de tarifs varient selon les concessions : de +1,89% pour le réseau Sanef à +2,19% pour les autoroutes du sud de la France. C’est un calcul que dénoncent les associations d’automobilistes. "Chaque année depuis la privatisation, la hausse a été supérieure à l’inflation", indique Daniel Quero, le président de l’association 40 millions d’automobilistes, rappelant que pendant la crise des gilets jaunes, les sociétés d’autoroute avaient su faire un effort pour les gros rouleurs et limiter la hausse des péages à moins de 1%.