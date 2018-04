VIDEO. Formule 1 : Kimi Raikkonen renverse un mécanicien et abandonne

Image spectaculaire et douloureuse au Grand Prix de Bahreïn. Lors de son deuxième arrêt au stand, le pilote Ferrari Kimi Raikkonen a renversé, dimanche 8 avril, l'un de ses mécaniciens. Un accident qui a provoqué l'abandon du pilote finlandais.

Kimi Raikkonen ran over one of his crew members leaving the pits. It’s kinda gnarly, so click at your own risk. pic.twitter.com/3rqFSPgN4Y