SUV : faut-il les interdire en ville

Les SUV fleurissent dans les centres-villes malgré leurs dimensions. De plus en plus de personnes militent pour leur interdiction dans les agglomérations.

Les ventes de SUV ont été multipliées par dix sur les quinze dernières années. Néanmoins, l'utilisation du SUV en agglomération fait de plus en plus débat. “Ça paraît gros, ça paraît suréquipé”, commente un homme. “Ce n’est pas très écolo, mais c’est pratique”, défend une femme.

À l’origine de plus d’accidents

Plus encombrant, plus polluant et à l’origine de plus d’accidents, le SUV a-t-il un avenir au cœur des agglomérations ? Certains prônent son interdiction pure et simple en centre-ville. “La question se pose parce qu’on voit bien qu'à partir d’un certain poids, on multiplie par deux le risque de tuer en ayant un impact”, explique Marine Tondelier, secrétaire générale des Écologistes - EELV.