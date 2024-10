Automobile : l'énorme succès des SUV

Alors que le secteur de l'automobile est en difficulté, la branche des SUV tire son épingle du jeu. Ils ont un énorme succès auprès du public.

Plus grands, plus gros et plus puissants. Dans les rues de nos villes, les SUV ont envahi l'espace. En 2023, ils représentaient presque une voiture sur deux vendue en France. "C'est juste agréable à conduire et c'est le design qui m'a plu", explique une propriétaire de ce type de véhicule.

15 % plus émetteurs de CO2

Et les constructeurs comptent bien entretenir la flamme. Au Mondial de l'automobile, ces véhicules, inspirés des 4x4, trônent en majesté. L'irruption de ces véhicules, rares il y a 15 ans, se fait au détriment de l'environnement. Les SUV sont en moyenne 10 % plus lourds et 15 % plus émetteurs de CO2 que des voitures équivalentes. Une réalité un peu embarrassante, mais l'argumentaire est bien rodé.



Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.