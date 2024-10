Reportage "Plus petit à l'intérieur, mais toujours plus grand à l'extérieur" : au Mondial de l'auto, des voitures toujours trop grosses pour les objectifs climatiques

Au Mondial de l’auto, les véhicules électriques sont rois et les constructeurs promettent davantage de voitures du quotidien accessibles au plus grand nombre. Le virage de la transition écologique est en cours, assurent-ils. Mais les véhicules restent trop gros et trop larges, comme a pu le constater franceinfo en sillonnant les allées du salon, jeudi 17 octobre, avec des spécialistes de l'environnement.

Des voitures toujours plus grosses

La star chez Renault c’est la R4, version électrique inspirée de sa grande sœur, la 4L lancée dans les années 60. "La nouvelle R4 fait 1,80 m de large, pile dans la moyenne de largeur des voitures vendues", décrypte Nicolas Raffin, porte-parole de l’ONG Transport et Environnement. L’association a fait le calcul, les voitures grossissent en moyenne de 1 cm tous les deux ans. "Les arguments des constructeurs sont de dire qu'ils rajoutent des équipements, de la sécurité, mais ça n'explique qu'en partie."

"Il y a aussi beaucoup de choses comme des écrans, des éléments de décor, qui ne sont pas forcément nécessaires mais qui participent à cette montée en gamme qui leur permet ensuite de proposer des modèles beaucoup plus chers et de réaliser beaucoup plus de marge." Nicolas Raffin, porte-parole de l’ONG Transport et Environnement à franceinfo

Même stratégie au pavillon 5 du salon de l’automobile avec notamment les marques chinoises, Tesla, Cadillac ou encore BYD. "Plus un modèle est gros, plus il va y avoir de contenu matière, plus vous avez de matière plus vous avez un impact environnemental qui est fort", analyse Marie Chéron, spécialiste de la décarbonation du secteur automobile. "La batterie à l'intérieur est un élément fondamental de l'empreinte carbone. Le passage à l'électrique en lui-même est indispensable, mais il ne suffira pas à atteindre nos objectifs climat."

Pour certains passionnés de voiture comme Jean-François, la largeur ne rime d'ailleurs pas forcément avec confort. Pour lui, c'est "plus petit à l'intérieur mais toujours plus grand à l'extérieur."

"Quand on lève un coffre Renault Espace, on s'attend à avoir un volume dans le coffre et au final il n'y est pas. Je ne sais vraiment pas où est partie la place au final." Jean-François, visiteur du Mondial de l'auto à franceinfo

"Il faut des voitures faciles à vivre au quotidien, être capable de rabattre ses sièges à l'arrière pour aller à la déchetterie par exemple, ça c'est écolo, et derrière je suis aussi capable de partir en vacances avec", estime Jean-François. Aujourd’hui dans son garage il a donc deux voitures : un SUV thermique et une petite électrique.