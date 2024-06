Reportage "Faire en sorte de ne pas être dépassé" : le virage de Midas qui ouvre son tout premier centre d'entretien dédié uniquement à l'électrique

C'est le premier du genre en France. L'enseigne d'entretien automobile Midas ouvre en plein Paris un centre entièrement dédié à l'électrique pour les voitures bien sûr, mais aussi pour les trottinettes et les vélos. Il s'agit pour la marque d'établir une sorte de laboratoire grandeur nature, qui pourrait préfigurer la transformation dans les années à venir d'une centaine d'autres centres implantés dans les principales agglomérations.

C'est un local entièrement rénové de 100 m2 en bord de Seine, le nouveau Midas City - qui succède à un centre classique - a l'ambition de servir d'expérimentation à tout le réseau de l'enseigne avec une manière un peu différente de faire de l'entretien auto.

"Globalement, il y a un peu moins d'entretien parce qu'il n'y a pas d'huile et moins de filtres. Mais quand le véhicule vieillit, il y a beaucoup plus d'électronique, les batteries de tractions... Ca s'use et ça doit se réparer ou se remplacer." Ludovic Duvauchelle, directeur marketing de Midas France à franceinfo

La batterie est en effet la pièce essentielle et le premier élément que va d'ailleurs vérifier Nathan, le technicien spécialisé. "Comme dans votre smartphone, vous allez regarder dans les paramètres l'état de santé de votre batterie. Nous, systématiquement, quand la voiture vient à l'atelier, on va aller voir cet état de santé pour informer le client", développe-t-il.

Midas espère atteindre une quinzaine de rendez-vous par jour d'entretiens ou de révisions dans son nouveau centre. (RAPHAEL EBENSTEIN - FRANCEINFO - RADIO FRANCE)

Former les personnels

Intervenir sur une voiture électrique suppose une pratique et des consignes de sécurité particulières, d'où le peu d'empressement jusqu'ici des garages et des grands réseaux d'entretien. Ce que regrette Clément Molizon, le délégué général de l'Avere, association pour la mobilité électrique : environ un quart du parc automobile français devrait être constitué de modèles électriques ou hybrides d'ici dix ans, selon les projections.

"C'est dès à présent qu'il faut former les personnels, leur permettre d'avoir les bonnes habilitations et commencer à s'entraîner sur les premiers modèles qui arrivent aujourd'hui, pour faire en sorte de ne pas être dépassé demain." Clément Molizon, délégué général de l'Avere à franceinfo

La spécificité de Midas City est d'avoir aussi un espace dédié aux vélos et trottinettes électriques. Cette partie est gérée par Jean-Michel, qui propose même de monter une batterie sur un vélo classique, avec la promesse d'une économie d'environ 30% sur l'achat d'un modèle neuf. "On est habitué avec son vélo et on se dit 'Tiens je constate des petites faiblesses, pour suivre les copains... Je vais monter un kit d'électrification'. Il faut compter deux ou trois heures", détaille-t-il.

Deux-roues ou voitures, l'enseigne espère en tout cas atteindre rapidement le cap d'une quinzaine de rendez-vous par jour d'entretiens ou de révisions dans son nouveau centre.