Malus alourdi pour les voitures polluantes : "On marche sur la tête", dénonce Luc Chatel, président de la plateforme automobile

Le gouvernement s'apprête non seulement à raboter l'enveloppe du bonus écologique pour l'achat de voitures électriques, mais aussi à durcir le malus s'appliquant aux modèles jugés les plus polluants. Représentant tous les acteurs de la filière automobile française, l'ancien ministre parle de "double-peine".

Augmenter les malus pour les voitures les plus polluantes, "c'est la double peine", critique lundi 14 octobre sur franceinfo Luc Chatel, président de la plateforme automobile (PFA), qui représente tous les acteurs de la filière automobile française "La double peine parce que les constructeurs risquent d'être taxés parce qu'ils ne vendent pas assez de véhicules électriques en Europe. Et là, on nous annonce qu'on va être taxés parce qu'on vend trop de véhicules thermiques", explique Luc Chatel. "Cherchez l'erreur ! On marche sur la tête", ajoute-t-il.

L'ancien ministre de l'Industrie dénonce une "taxe déguisée", qui va toucher de nombreux consommateurs. "Un véhicule vendu sur deux sera touché par un malus l'année prochaine, 80% dans trois ans", prévient Luc Chatel. Cette mesure est prévue dans le projet de loi de finances pour 2025.

Luc Chatel reprend exactement les propos du patron du groupe Stellantis, Carlos Tavares, lundi sur RTL qualifiant d'"erreur" et de "double peine" l'annonce du gouvernement français d'un alourdissement des malus sur les voitures à essence et diesel. Parallèlement, l’enveloppe du bonus destiné à encourager l’achat de voitures électriques neuves va être rabotée, passant de 1,5 à un milliard d’euros. "On n'est plus du tout dans un système de péréquation", estime Luc Chatel.