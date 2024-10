L'industrie automobile française a perdu "50 000 emplois en 7 ans", alerte Luc Chatel, président de la plateforme automobile

L'industrie automobile française a perdu "50 000 emplois en 7 ans", "37 000 depuis le Covid", alerte lundi 14 octobre sur franceinfo Luc Chatel, président de la plateforme PFA, qui regroupe tous les acteurs de la filière. "L'entreprise est très fragilisée", notamment les équipementiers, et les sous-traitants, indique Luc Chatel, à la veille de l'ouverture du Mondial de l'auto de Paris, porte de Versailles.

Selon l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le secteur ne s'est pas remis de la crise du Covid. "Nous somme encore aujourd'hui à 23% en-dessous de 2019. Sur cinq ans, nous avons perdu l'équivalent d'un an de vente automobile."

"Le mois de septembre a été le plus mauvais en France en termes de ventes depuis 20 ans", rappelle l'ancien ministre alors qu'ouvre aujourd'hui le 90e Salon de l'automobile à Paris. Selon Luc Chatel, trois facteurs expliquent cette crise dans le secteur : le ralentissement de la consommation, les prix des voitures de plus en plus élevés et des dispositifs d'aides pour les électriques "horriblement compliqués".