Une remise à niveau d'un compteur utilisé par les appareils de localisation pourrait entraîner des "dysfonctionnements", selon des fabriquants interrogés par franceinfo. Mais une mise à jour préalable permet d'éviter tout désagrément.

Appel à toutes les voitures. "Mon GPS va-t-il buguer le 6 avril ?" nous demande un internaute dans le live de franceinfo. Ces derniers jours, plusieurs sites de consommateurs et d'automobilistes ont en effet relayé la crainte d'un "bug du 6 avril" parfois comparé à celui de l'an 2000 pour les ordinateurs. La remise à zéro d'un compteur utilisé par les appareils de navigation ce jour-là pourra en effet provoquer des "dysfonctionnements", expliquent à franceinfo Vincent Martinier, directeur marketing chez le fabriquant de GPS TomTom, et Frédéric Saint-Etienne, directeur de la communication chez son concurrent Garmin.

Le calendrier utilisé par le système GPS (le Week Number Rollover ou WNRO) connaît une "limitation technique", souligne le premier : il ne peut aller au-delà de 1 024 semaines, ce qui nécessite donc, pour que la date et l'heure continuent de s'afficher sur l'appareil, de remettre à zéro le compteur tous les 19 ans. Compte tenu de l'invention relativement récente du GPS, ce n'est arrivé qu'une fois : le 20 août 1999. Mais, "à l’époque, l'application du GPS était professionnelle ou militaire et ne concernait donc pas le grand public", rappelle Vincent Martinier.

Les GPS récents ne sont pas concernés

Faute de mise à jour préalable, les boîtiers GPS comme les appareils embarqués pourraient perdre "les fonctions liées à l’horloge comme l'heure et le calcul du temps d’arrivée", explique Vincent Martinier. Concrètement, vous pourrez remarquer un décalage dans l'heure affichée sur votre écran GPS, ce qui faussera votre heure d'arrivée si vous calculez un itinéraire. Mais les dysfonctionnements pourraient aussi toucher "une partie des fonctions de la navigation et des services liés", estime Vincent Martinier. Car la date des GPS n'est pas qu'une question de confort pour l'utilisateur : elle permet au système satellite de calculer la position du véhicule. Frédéric de Saint-Etienne, de Garmin, se veut plus rassurant : le bug "n'interférera pas sur la localisation", promet-il.

Tous les GPS seront-ils touchés ? Non : cela dépendra de l'âge et de la marque de votre appareil. Avec certains GPS de dernière génération, le problème est repoussé : la mise à jour est nécessaire tous les 150 ans, et non tous les 19 ans. Les appareils récents – vendus depuis "deux, trois ans" chez TomTom – ont par ailleurs été commercialisés avec le patch correctif déjà installé. Et ceux qui sont connectables au wifi – ce qui est le cas "depuis deux ans" chez Garmin – se verront automatiquement proposer la mise à jour nécessaire. Si vous avez effectué une mise à jour des cartes de votre GPS TomTom "ces derniers mois", une mise à jour a également été installée pour éviter tout problème.

Des mises à jour disponibles en ligne

Pour savoir si vous êtes concerné, il est conseillé de vous connecter sur le site internet du fabriquant de votre GPS avec votre numéro de série. La marche à suivre vous sera indiquée. Il suffira en général de brancher votre GPS par USB à votre ordinateur pour resynchroniser l'appareil, comme dans le cas d'une mise à jour des cartes GPS. Si vous possédez un GPS embarqué, il faudra télécharger la mise à jour sur une clé USB et la connecter à votre appareil.

TomTom proposera aux propriétaires de "plus de dix ans", pour qui cette mise à jour n'est pas techniquement possible, une "remise exceptionnelle de 30%" afin qu'ils puissent se fournir parmi les GPS récents. Garmin assure aussi qu'une "solution technique" sera apportée à tous ses clients, mais estime que les GPS qui seraient trop vieux pour être mis à jour ne concernent qu'"à peine 0,5% du parc".