Transition écologique : le prix des carburants pourrait augmenter

Compenser nos émissions polluantes d'ici 2050 pourrait passer par une taxe européenne. Dans le viseur, les transports qui devront payer en fonction de leurs rejets de gaz à effet de serre. Les automobilistes rencontrés par France Télévisions jeudi 15 juillet sont compréhensifs : "c'est une bonne chose, il faut faire quelque chose pour le climat", explique une automobiliste. "On est tous amené, un jour ou l'autre, à passer à l'électrique de toute manière", se résigne un autre. Le prix des carburants pourrait progressivement augmenter de six à 60 centimes par litre d'ici 10 ans.





Le secteur du logement concerné



Le droit d'émettre du CO2 va coûter cher. Les fournisseurs devront acheter des droits de polluer sur le marché du carbone comme c'est déjà le cas dans l'industrie. Le secteur du logement serait aussi concerné, comme le logement et notamment le chauffage au gaz mais surtout au fioul. Remplir sa chaudière pourrait coûter jusqu'à 50% plus cher d'ici 2030. Des consommateurs pénalisés que regrettent les défenseurs de l'environnement car le marché du carbone fluctue souvent. Pour compenser, la commission Europe propose d'investir plus de 72 milliards d'euros pour accompagner les plus modestes. Les discussions autour de cette proposition vont se poursuivre pendant plus d'un an.