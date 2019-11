Le blocage du dépôt pétrolier de La Rochelle levé, ceux du Mans, Lorient, Brest et Vern-sur-Seiche toujours bloqués

Les professionnels du bâtiment protestent contre la suppression de leur avantage fiscal sur le gazole "non routier".

Le bloquage du dépôt de carburants de La Pallice, à La Rochelle, a été levé vendredi après-midi, à la demande de la police, rapporte France Bleu La Rochelle. Une vingtaine d'artisans des travaux publics bloquaient le site depuis jeudi soir. Des camions et des camions bennes avaient été mis en place pour empêcher le chargement des camions citerne.

Les dépôts pétroliers du Mans, de Lorient sont toujours bloqués ce samedi matin tout comme les dépôts de Brest et de Vern-sur-Seiche, près de Rennes.

Les professionnels du BTP protestent contre la suppression de leur avantage fiscal sur le gazole "non routier", un carburant utilisé notamment dans le secteur agricole et dans les travaux publics, pour les engins de chantier, moins cher que celui que l'on trouve en station service.

Hausse de 45% du prix du litre

En septembre, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et des transports avait confirmé, devant les députés, que le gouvernement comptait supprimer l'exonération de taxe, sur ce carburant, pour le BTP.

Selon les professionnels du secteur, la fin du gazole non routier représenterait une hausse de 45% du prix du litre et donc une baisse de leur marge sur les chantiers, autrement dit des difficultés financières, notamment pour les plus petites entreprises du batiment.