La hausse des carburants est due aux taxes et aux marges des distributeurs, selon l'association de défense des consommateurs CLCV

Pour la plupart des ménages ayant une voiture, la hausse des carburants a pour conséquence "un surplus de dépense compris entre 100 et 225 euros à l’année", explique l'association CLCV, mercredi.

Les hausses des taxes et l'augmentation des marges des distributeurs sont les principales responsables de la hausse des prix des carburants, dénonce l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV, mercredi 9 mai. Dans le détail, la hausse du gazole de 15 centimes par litre provient surtout des taxes. Pour l'essence, la hausse de 10 centimes par litre est due à la fois aux hausses de taxes et des marges de distribution.

Augmentation des marges de distribution

Si l'augmentation du prix du baril peut expliquer en partie ces hausses, "son impact a été assez largement amorti par la forte appréciation de l’euro relativement au dollar", tempère la CLCV. Pour l'association "l’augmentation structurelle des marges de distribution" est en cause, ce qu'elle dénonce depuis plusieurs années. "La France a longtemps été le pays avec une forte concurrence dans la distribution de carburant", souligne l'association, qui note que les grandes surfaces ont longtemps pratiqué "des marges de l’ordre de 6 à 7 centimes le litre, correspondant aux plus basses d’Europe". Mais, depuis le début de cette décennie, la CLCV remarque que "la hausse tendancielle" atteint "une dizaine de centimes le litre", une marge qui connaît "parfois des hausses ponctuellement fortes".

Pour l'essence, la marge était de 11 centimes par litre en moyenne sur l’année écoulée. Elle est passée à 13,9 centimes en moyenne depuis le début de l’année 2018. Pour le gazole, la marge était de 11,2 centimes par litre en moyenne sur l’année 2017. Elle est passée à 12,6 centimes en moyenne depuis le début de l’année 2018.

Hausse des taxes plus importante pour le diesel

L'autre facteur expliquant la hausse des carburants est l'augmentation des taxes, qui ont "beaucoup augmenté du fait de la hausse de la contribution climat énergie", affirme la CLCV qui note que cette hausse est "plus importante pour le diesel, car les pouvoirs publics souhaitent effectuer un rattrapage avec la fiscalité de l’essence". Ainsi, le montant total des taxes était de 88,9 centimes par litre en moyenne sur l’année 2017 pour l'essence et de de 75,2 centimes par litre en moyenne pour le gazole.

Alors que la hausse des taxes est "censée inciter à diminuer la consommation d’énergie fossile", cela n'a "produit pour l’instant aucun effet de la sorte", constate l'association de consommateurs. "La hausse de la fiscalité écologique est avant tout une mesure de rendement fiscal. Elle heurte le portefeuille des particuliers", indique la CLCV. Elle prend l'exemple d'un ménage ayant deux véhicules et parcourant 25 000 km sur l'année. Pour cette famille, l'augmentation du prix du carburant "induit une hausse des dépenses de 180 euros environ à l’année". Pour la plupart des ménages ayant une voiture, la hausse des carburants a pour conséquence "un surplus de dépense compris entre 100 et 225 euros à l’année" et touche "plus durement les ménages très dépendants de l’automobile notamment situés en milieu rural ou en banlieue".

La CLCV interpelle les pouvoirs publics

Face à ce constat, la CLCV demande aux pouvoirs publics "d'interrompre leur politique d’augmentation des taxes sur le carburant" et aux professionnels "de modérer leurs marges de distribution".

Selon les calculs de l'association, effectués avec les données de l'Union des industries pétrolières et du ministère de l'Économie, les prix des carburants s'approchent de la barre des 1,50 euros le litre pour l’essence SP 95 (1,49 euros) et de 1,40 euros pour le gazole. Sur une année, la hausse est de près de 10 centimes par litre pour l’essence (soit 6,5% de hausse sur un an) et de 15 centimes par litre pour le diesel (soit 12% de hausse sur un an).