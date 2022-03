Hausse des prix des carburants : taxis, pêcheurs, infirmières à domicile… Ces professions particulièrement touchées

Sur le port de Loctudy (Finistère), les pêcheurs sont inquiets : le prix du carburant devient "intenable", estime Dominique Coquet, patron de pêche à l'Armement Bigouden. Marthe Delaunay, infirmière à domicile, fait jusqu'à 150 km et se pose elle aussi des questions. Elle touche en effet qu'une indemnité de 2,50 euros par kilomètre.

Des réductions d'activités

À Montpellier (Hérault), Éric Rosay, transporteur chez Rouillé & Coulon, avale aussi les kilomètres. Le prix du carburant a augmenté de 45% en un mois, et son activité risque de ne plus être rentable. "Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de rouler à perte, et de fonctionner comme ça. Donc inévitablement, on réduira notre activité", confie-t-il. La situation est difficile pour Olivier Barbosa, chauffeur de taxi à Châteauroux (Indre). Lui ne peut pas répercuter la hausse du prix du carburant sur ses courses.