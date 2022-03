Un jour en France : le conflit en Ukraine impacte les pêcheurs et l’agriculture

Sur le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), un pêcheur a les yeux rivés en permanence sur les prix du carburant qui ne cessent de grimper. "Avec le conflit en Ukraine, forcément ça a pris une dimension qu’on s’attendait pas du tout. On va se poser la question est-ce que ça vaut le coup d’aller en mer ou pas ?", se demande-t-il. Anthony Tetu, pêcheur salarié, avoue que si les choses continuent ainsi, le métier n’a plus d’avenir.



Des drapeaux ukrainiens dans la Drôme

Dans la Drôme, les bâtiments publics se parent de bleu et de jaune depuis quelques jours. Les drapeaux ukrainiens sont fabriqués dans une entreprise locale. Pour les employés, c’est une forme de soutien. "On voit ça aux infos tous les soirs, des drapeaux de partout, c’est un peu de fierté aussi de faire partie de cet hommage", déclare une salariée. Le conflit en Ukraine s’est aussi invité au Salon de l’agriculture avec des éleveurs confrontés à la flambée des prix de l’énergie. L’augmentation du prix de l’alimentation est aussi un problème, surtout pour les filières volailles et porcines.