Carburants : "En 2023, le monde va consommer plus de pétrole qu’il n’en a jamais consommé", assure un spécialiste

"En 2023, le monde va consommer plus de pétrole qu’il n’en a jamais consommé dans toute l’histoire. On va battre le record de 2019. Cela a aussi un impact sur les prix du pétrole", affirme lundi 28 août sur franceinfo Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS et chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat.

"Nous avons globalement une hausse des prix des carburants depuis début juillet qui elle-même est la conséquence de la hausse des prix du pétrole brut", constate Francis Perrin. Cette phase de hausse peut continuer, selon lui. "Pour l’instant, en moyenne, sur toutes les stations-services en France pour le gazole on est à 1,83 euro le litre et sur le sans-plomb 95 on est à 1,93 euro le litre", assure le spécialiste.

Des prix poussés à la hausse par la bonne santé de l'économie

Parmi les causes de cette augmentation, la réduction de production des pays de l’OPEP+, 23 pays producteurs de pétrole, dont l’Arabie Saoudite et la Russie. "L’Arabie Saoudite a décidé d’ajouter des réductions supplémentaires. Clairement le but de ces réductions de production est de maintenir les prix du pétrole à des niveaux jugés suffisamment élevés". L’Arabie Saoudite produit chaque jour neuf millions de barils. "Il y a quelques mois leur production atteignait 11 millions de barils par jour", rappelle Francis Perrin. Une réduction "significative".

L'autre raison de cette augmentation est aussi l'amélioration de la situation économique mondiale. "Quand l'économie mondiale va mieux, ça veut dire que le monde consomme plus de pétrole et cela pousse souvent les prix du pétrole à la hausse", explique-t-il. La fin de la remise à la pompe pèse aussi sur le prix des carburants en France.