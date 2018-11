Emmanuel Macron annonce que le coût du permis de conduire "va drastiquement baisser"

Le président de la République a notamment annoncé sa volonté d'intégrer l'apprentissage du code de la route "à la partie scolaire".

Emmanuel Macron a annoncé, vendredi 9 novembre, une réforme du permis de conduire, dans le cadre de la loi mobilité qui doit être présentée d'ici la fin de l'année. Le président de la République "veut aider à avoir le permis plus vite et moins cher", et promet une baisse '"drastique" de son coût, a-t-il annoncé lors d'un déplacement à Lens (Pas-de-Calais).

"On ne peut pas avoir l’obtention du permis qui dure des mois et qui coûte 1 500 ou 1 800 euros", a déploré Emmanuel Macron. "On va drastiquement baisser le coût du permis de conduire", a-t-il promis, alors qu'il visitait un centre social, "et accompagner les jeunes, en particulier les jeunes qui entrent dans l'emploi, à l'acquérir plus vite et à moindre coût".

"Le code, on va l'intégrer à la partie scolaire de manière systématique", a affirmé également le chef de l'Etat. Il a, enfin, annoncé son intention d'"aider à l'acquisition du premier véhicule".