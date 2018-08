Dordogne : elle oublie de serrer le frein à main et se fait écraser par sa voiture

Souffrant d'un traumatisme crânien et d'arrachements musculaires, la victime, âgée de 84 ans, a été hospitalisée.

Une femme de 84 ans a été gravement blessée, écrasée par sa propre voiture dont elle avait oublié de serrer le frein à main, indique la gendarmerie de la Dordogne, mercredi 22 août, sur sa page Facebook. L'accident a eu lieu mardi dans la commune de Saint-Astier.

La conductrice, qui se rendait à la poste, est sortie de son véhicule en le contournant par l'arrière. Mais la voiture s'est mis à rouler et a percuté l'octogénaire, entraînant sa chute. C'est son bras qui a arrêté la course de la voiture.

La victime, qui souffre d'un traumatisme crânien, de contusions au bassin et d'arrachements musculaires aux deux bras a été hospitalisée. "C’est souvent dans les habitudes que naissent les accidents. La plus grande vigilance est recommandée dans la conduite de tous les jours, où apparaissent les plus grandes imprudences", prévient la gendarmerie sur Facebook.