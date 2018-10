VIDEO. Avec la hausse du prix de l'essence et du gazole, les stations-service deviennent les nouvelles cibles des pirates informatiques

Des vols sans arme, sans violence, mais non sans imagination. En un peu plus d'un an, des milliers de litres de gazole ont été volés par des braqueurs d'un nouveau genre, qui piratent les pompes à essence. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux a été pris en flagrant délit, en pleine nuit, dans une station en libre service. "Il a été contrôlé par les gendarmes qui se sont rendus compte de la présence dans son véhicule utilitaire d'un grand bac contenant près de 1 000 litres de gazole et des jerricans contenant de l'essence", explique lieutenant-colonel Sébastien Mahey de la gendarmerie départementale de l'Oise à France 2.

>> INFOGRAPHIE. Plus de 40 euros de taxes : ce que vous payez vraiment quand vous faites un plein d'essence

La méthode des malfaiteurs est bien rodée. Un premier homme, le technicien, s'approche des pompes en voiture avec une télécommande, puis pirate le système pour faire passer le prix au litre à zéro euro. Quelques minutes plus tard, son complice arrive en camionnette avec des bidons, et récupère des milliers de litres de carburant, sans rien payer.

Sept mois de prison ferme

Une faille de sécurité serait en cause. "Les stations-services, ça reste des équipements qui vont être connectés à internet pour diverses raisons, décrypte Sylvain Hajri, consultant sécurité. Malheureusement, si elles ont des mots de passe trop fiables ou de mauvaises configurations, certains pirates peuvent en profiter."

Le trafic peut se révéler très rentable, car au marché noir, le carburant se vend à un euro le litre. Le voleur interpellé dans l'Oise a écopé de sept mois de prison ferme, mais son complice pirate est toujours en fuite.

Le JT

Les autres sujets du JT