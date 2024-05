Citroën : après le rappel massif de C3 et DS3, l'inquiétude de ces automobilistes dans "le flou le plus artistique"

C'est une mise au garage massive qui se déroule dans le Sud de la France. La marque Citroën procède depuis le début du mois de mai au rappel de plus de 245 000 véhicules : 181 734 voitures C3 et 65 149 DS3 produites entre 2009 et 219 sont visées par cette procédure. La faute au gaz qui propulse les airbags, qui peut se détériorer avec l'humidité et la chaleur et blesser gravement les passagers.

Le risque est plus avéré dans le sud de l'Europe. Les propriétaires des véhicules ont donc reçu la consigne de ne plus conduire jusqu'au changement de leurs équipements. Mais jusqu'à lundi 27 mai, ils sont nombreux à n’avoir trouvé aucune solution de remplacement.

Le courrier est arrivé dans la boîte aux lettres de Claudine le 15 mai dernier et depuis elle se compare "à une mouche dans un verre qui se heurte sur toutes les parois". Malgré l'inscription de sa voiture sur la plateforme, les heures passées au téléphone avec le service client, elle n'a toujours pas de code à transmettre à son concessionnaire pour faire changer les airbags, ni de véhicule de prêt.

"À quel moment mon airbag va-t-il imploser ?"

Depuis son hameau girondin, à six kilomètres du premier supermarché, il est difficile d'aller faire ses courses. Mais il n'est pas question de reprendre la voiture. "Je risque de créer un accident tellement je vais être stressée et avoir le nez rivé sur mon airbag en disant à quel moment va-t-il imploser ?"

"À l'instant où je vous parle, je n'ai plus aucune vie sociale et je ne sais pas jusqu'à quand. Et je suis dans la nébuleuse et le flou le plus artistique de savoir comment ça va se régler." Claudine, propriétaire d'une voiture rappelée à franceinfo



Même chose pour Guy, malgré des mails envoyés, il n'a pas de date pour changer ses airbags. Il est hémiplégique et a des équipements spécifiques installés dans sa C3. "Je ne peux plus en conduire une autre puisque je ne peux conduire que ma voiture, explique-t-il, alors je ne vais pas arrêter de vivre". "Ma femme est handicapée, comme moi, donc je continue bien sûr à la conduire, on n'a pas le choix".

Pour beaucoup d'automobilistes, Citroën n'a pas assez anticipé le rappel dans la logistique comme dans le nombre de véhicules de prêt à disposition. Résultat les demandes s'accumulent dans la concession où travaille à Clara, en région marseillaise. "Là, on a un nombre de dossiers impressionnant", affirme-t-elle. "On a mis à disposition des clients des véhicules, mais malheureusement actuellement, on est à court de véhicules, poursuit la concessionnaire, On a des clients qui arrivent et malheureusement, on ne peut pas leur donner. Ça a été premier arrivé, premier servi."

"Demande plus élevée que prévu"



De son côté, la marque, se défend. Les remplacements d'airbags ont bien débuté dès la mi-mai, mais le rythme est difficile à suivre, estime Sébastien Cesareo, le directeur de la communication et porte-parole de Citroën. "Ça n'a pas été mal préparé", soutient-il. "Nous avons eu beaucoup d'appels. Nous avons beaucoup de connexions sur le site". Il assure que le constructeur automobile "est en train de redimensionner" parce que "la demande est plus élevée que prévu". "Mais nous essayons de faire au mieux pour pouvoir répondre au plus vite". Entre l'identification de chaque modèle, les commandes et le remplacement des airbags, Citroën prévient le retour à la normale prendra encore du temps.

Au total, plus de 600 000 voitures ont été rappelés dans une vingtaine de pays d'Europe du sud, d'Afrique ou du Moyen-Orient.