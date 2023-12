Cartes Dans quelles régions le prix de la carte grise sera-t-il le plus élevé en 2024 ?

Renouveler sa carte grise va coûter plus cher dans quatre régions à partir du 1er janvier. Des hausses sont prévues dans les Hauts-de-France, en Centre-Val de Loire, en Île-de-France et en Normandie.

À partir du 1er janvier, le prix de la carte grise va augmenter dans quatre régions, a appris France Bleu de source gouvernementale, en raison de la hausse de la taxe régionale. Le "certificat d’immatriculation" est en effet soumis au paiement de diverses taxes, dont la taxe régionale. Et cette taxe régionale est fixée par les conseils régionaux, à partir du tarif du cheval fiscal.

Il y a donc quatre régions concernées. Dans les Hauts-de-France, le prix du cheval fiscal augmente de 4,93% et passe de 34,5 à 36,2 €. En Centre-Val de Loire, il grimpe de 49,8% à 55 €, soit une augmentation de 10,44%. Les Franciliens vont aussi payer leur carte grise plus cher, le tarif du cheval fiscal augmente de 19,07%, et passe de 46,15 à 54,95 €. Et enfin, la région qui subit la hausse la plus importante est la Normandie, avec +31,43%, ce qui établit désormais le prix du cheval fiscal à 46 €, contre 35 € en 2023.

Dans les neuf autres régions métropolitaines, le coût du cheval fiscal ne changera pas, indique France Bleu.

En 2023, les régions où la carte grise coûtait le plus cher, c’était la Bretagne avec 55 € le cheval fiscal, puis Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 51,2 €, et en troisième position, la Bourgogne, les Pays de la Loire et la Réunion étaient ex aequo avec un cheval fiscal à 51 €.

Ce classement est modifié en partie au 1er janvier 2024, puisque la Bretagne reste en tête avec un cheval fiscal à 55 €. Mais elle partage désormais cette première place avec la région Centre-Val de Loire. L’Île-de-France s’installe de son côté sur la deuxième marche avec 54,95 €. Et en troisième position, on retrouve la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un cheval fiscal qui reste à 51,2 €. Il n’y a pas de changement en bas de classement, la Corse reste la région où renouveler sa carte grise coûte le moins cher : le cheval fiscal est à 27 €.