Le gouvernement japonais fustige la fuite "injustifiable" de Carlos Ghosn

"Injustifiable" et criminelle. Près d'une semaine après les faits, les autorités japonaises ont officiellement condamné, dimanche 5 janvier, la fuite de Carlos Ghosn au Liban. Elles rejettent aussi ses accusations d'une justice japonaise "partiale" et bafouant les droits humains. "Le système judiciaire pénal de notre pays dispose de procédures appropriées pour établir la vérité dans des affaires et il est administré correctement, tout en garantissant les droits humains fondamentaux", a déclaré dans un communiqué la ministre japonaise de la Justice.

La fuite d'un accusé sous caution est injustifiable.Masako Mori, ministre japonaise de la Justice

L'ancien patron de Renault et Nissan est arrivé lundi dernier au Liban dans des circonstances encore troubles, alors qu'il avait l'interdiction formelle de quitter le Japon, où il était en liberté sous caution depuis fin avril 2019, dans l'attente de son procès pour malversations financières présumées. Selon le Wall Street Journal (lien en anglais), Carlos Ghosn aurait réussi à quitter le Japon en se cachant dans une caisse servant en transporter du matériel de musique.

WSJ has obtained a photo of the audio-equipment case used by Carlos Ghosn to sneak out of Japan. The case has holes drilled in the bottom so Ghosn could breathe. Amazing find by @gauthiervillars https://t.co/XK4sf5x6Dy pic.twitter.com/DcuvsiFXDg