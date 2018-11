Carlos Ghosn : qui est pressenti pour lui succéder ?

Qui pour prendre la suite à la tête du groupe Renault alors que Carlos Ghosn est en difficultés. "Dans cette situation de crise, le conseil d'administration se réunit pour tenter de trouver une solution d'urgence. L'enjeu est clair : mettre en place une gouvernance par intérim. On parle maintenant d'une direction en tandem, même si rien n'est sûr", indique le journaliste Luc Bazizin. "Deux noms sont évoqués. D'abord, un profil très opérationnel avec Thierry Bolloré qui est l'autre homme actuel fort de Renault. Il pourrait prendre le titre de directeur général du groupe par intérim", précise-t-il.

Deux remplaçants par intérim

À ses côtés, un homme au profil plus financier. Énarque et polytechnicien, il s'agit de Philippe Lagayette, actuel administrateur référent de Renault. Il pourrait prendre la présidence non exécutive du groupe par intérim. "Ces deux hommes tiendraient les rênes de l'entreprise pendant que Renault démêle ses affaires avec le fisc japonais et la marque Nissan", conclut Luc Bazizin.

