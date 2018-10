Assurance : des garanties plus claires

Un nouveau document doit être remis, à partir du 1er octobre, aux futurs assurés. Pour sa demande d'assurance habitation et responsabilité civile, cette cliente reçoit un récapitulatif, qui détaille ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Par exemple, la pratique d'un sport aérien ne sera pas pris en charge pas son assureur. Une mesure qui doit permettre de mieux nous y retrouver dans la jungle des contrats. "On nous donne des tonnes de papiers, on ne les lit jamais (...), là ça me semble un document très clair", explique-t-elle. Depuis le 1er octobre, une directive européenne impose à tous les assureurs la remise de ce document standardisé avant la signature du contrat. "Le consommateur va pouvoir choisir avec plus d'objectivités", selon Jean-Marc Eveillé, responsable de la Maif en région parisienne.

Une directive appliquée depuis le 1er octobre ?

En caméra cachée, les équipes de France 2 ont été vérifier si, depuis le 1er octobre, la directive est respectée. Dans une première agence, les journalistes ont dû insister pour obtenir une brochure assez précise sur les garanties, mais pas le document standardisé prévu. Dans une autre, le document ne serait pas encore arrivé. L'agent a beau chercher, il ne trouve pas les précisions pourtant désormais obligatoires.

