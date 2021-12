Arnaque : gare au trafic de faux permis de conduire

Sur le net, certains sites proposent aux internautes de "conserver" leurs points, et leur argent. Pour un excès de vitesse, l'un des trafiquants affirme que 75 euros sont suffisants pour conserver tous les points. Le modus operandi est simple : le trafiquant propose de contester l'amende reçue par le client, en y accolant un permis de conduire étranger. "Il n'y a pas de poursuite contre les permis étrangers", explique-t-il.

5 ans de prison et 45 000 euros d'amende encourus

Bien qu'illégale, cette pratique attire de plus en plus d'automobilistes qui ne souhaitent pas perdre leur permis. "Je n'ai pas eu le sentiment de faire quelque chose d'illégal, j'ai été naïf et je pensais pouvoir contourner le système", confie l'un d'entre eux, qui a fini par recevoir une convocation judiciaire pour dénonciation calomnieuse. Le permis utilisé à la place du sien avait déjà été utilisé 14 000 fois, et c'est ainsi que la fraude a été détectée. Pour cette fausse dénonciation, le conducteur encourt une peine de 5 ans de prison et de 45 000 euros d'amende.