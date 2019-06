VIDEO. 24 heures du Mans : la grand-messe des passionnés

À chaque virage, pour chaque voiture qui passe, les mêmes regards, la même passion. Chacun tente de trouver une petite place dans les gradins bondés pour profiter de l'événement automobile de l'année : les 24 Heures du Mans, dans la Sarthe. Une famille est même venue de Chine pour l'occasion de la course, qui a démarré samedi 15 juin. Les frères Bonnet, eux, viennent chaque année depuis trente ans et s'assoient à la même place. "C'est une course de voiture avec un esprit particulier, unique au monde", explique Denis Bonnet. Pendant cette semaine intense, ils logent dans un camping à quelques mètres du circuit. Vendredi 14 juin au soir, dans une ambiance festive, ils ont honoré une tradition : remettre un cadeau aux nouveaux venus.

Un musée à ciel ouvert

Pour les frères Bonnet, cette cérémonie rappelle beaucoup de souvenirs. Ils sont venus pour la première fois aux 24 heures du Mans avec leur père, disparu depuis. L'événement accueille aussi un musée à ciel ouvert de voitures de collection dans les allées du camping. Certains passionnés viennent au Mans avec leur plus beau modèle. Plus qu'un sport, c'est une grand-messe pour eux. La fin de l'événement est prévue pour dimanche 16 juin.

Le JT

Les autres sujets du JT