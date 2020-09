Eurozapping : une bactérie tueuse dans un hôpital ; un CDI pour des livreurs Uber eats

Une bactérie tueuse dans un hôpital d’Italie. Quatre bébés sont morts dans le service pédiatrique de l’hôpital de Vérone. Une dizaine souffre de lésions cérébrales irréversibles. Le coupable est une bactérie qui a colonisé les canalisations d’eau et a été débusquée après un an et demi d’enquête.

Les livreurs d’Uber eats décrochent un CDI à Genève (Suisse) avec des jours de congés. C’est une première mondiale. Le géant américain doit se plier à un modèle plus social sous la pression des syndicats. Uber a aussitôt déposé un recours.

Extinction Rébellion de retour à Londres, mardi 1er septembre, pour sauver le climat. En respectant les distances, mais toujours déterminés, les défenseurs du climat ont prévu de manifester dix jours devant le Parlement du Royaume-Uni pour interpeller Boris Johnson. Malgré la soixantaine d’arrestations, le mouvement va persévérer et prévoit d’autres actions dans le pays ces prochains jours.

