Alexandre Mars : \"Nous voulons bâtir une société où le don deviendra la norme\"

Entrepreneur français installé aux États-Unis, Alexandre Mars est millionnaire et philanthrope. Pour changer le monde, il a des idées très concrètes : "Ayez du succès, mais partagez le avec les personnes qui sont dans le besoin."

Donner la partie de son salaire qui correspond à ce qui se trouve après la virgule

Concrètement, "nous voulons bâtir une société où le don deviendra la norme." Pour lui, chacun peut être concerné par le don, à son échelle : "Demandez à vos employés de donner la partie de leur salaire qui correspond à ce qui se trouve après la virgule, les vingt centimes qui ne sont pas grand-chose. Ça marche parce que ça ne fait pas de mal, que c’est systématique et que c’est optionnel. C’est de partage dont il s’agit. L’intention, c’est la nouvelle monnaie."

Selon le baromètre de l’entrepreneuriat social, 59% des 18-24 ans souhaitent travailler dans l’économie sociale et solidaire. 45% d’entre eux souhaitent même y lancer leur propre activité. Pour Alexandre Mars, le monde a besoin "d’entrepreneurs sociaux qui se soucient moins des fiches de paie et plus de l’impact social". Pour cela, il encourage tout le monde à devenir des "activistes sociaux".