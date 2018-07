Un vol Paris-Pékin fait demi-tour et regagne Roissy après une fausse alerte "terroriste"

Un vol Paris-Pékin a fait demi-tour après une alerte "terroriste", annonce la compagnie aérienne Air China, jeudi 26 juillet. Le vol CA 876 "a regagné Paris en sécurité", précise le compte officiel de la compagnie sur le réseau social Weibo, sans donner d'autres détails sur l'incident. Le Boeing 787 avait décollé à 12h59 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, selon le site spécialisé FlightRadar.

"L'avion est revenu à Roissy après 40 minutes de vol", précise à franceinfo l'aéroport de Roissy. "L'avion a été vérifié, tout est O.K.", assure encore le service presse de Roissy. Les passagers sont à nouveau en cours d'enregistrement et "l'appareil devrait redécoller dans l'heure", assure cette même source.

