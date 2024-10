Transport aérien : la compagnie Emirates interdit les bipeurs à bord de ses appareils après la vague d'explosions au Liban

La compagnie aérienne Emirates, la plus importante du Moyen-Orient, interdit depuis vendredi 4 octobre à ses passagers de transporter des bipeurs et des talkies-walkies, après la vague d'explosions au Liban mi-septembre de ces petits boitiers dans une attaque contre le Hezbollah imputée à Israël. Selon un communiqué de la compagnie, "tous les passagers voyageant sur des vols à destination, en provenance ou via Dubaï [où est basée l'entreprise] ont interdiction de transporter des bipeurs et des talkies-walkies dans leurs bagages ou en cabine".

Le 17 et 18 septembre, des explosions simultanées de bipeurs puis de talkies-walkies utilisés par le Hezbollah, mouvement islamiste libanais pro-iranien, avaient fait des dizaines de morts et des milliers de blessés au Liban. Ces appareils étaient prisés du Hezbollah car ils permettent de recevoir messages et alertes sonores en utilisant leur propre fréquence radio, hors réseaux de téléphonie mobile, sans risquer d'être écouté. Par ailleurs, Emirates a prolongé la suspension de ses vols vers l'Iran et l'Irak jusqu'à mardi, et vers le Liban jusqu'au 15 octobre, alors que l'armée israélienne bombarde le pays.