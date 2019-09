VIDEO. L'avenir s'assombrit pour la compagnie XL Airways, en cessation de paiement

Les derniers vols de la compagnie XL Airways, placée en redressement, vont emmener ce week-end les usagers vers leurs destinations. Certains passagers font néanmoins part de leur inquiétude pour le vol retour. "Je suis un peu en panique (...) parce que pour l'instant on n’a pas de nouvelles" de la compagnie, explique une voyageuse.

572 emplois menacés

En cessation de paiement, la compagnie a arrêté de vendre des billets jeudi 19 septembre, tout en garantissant que les vols prévus ce week-end seront assurés. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, vendredi 20 septembre dans la matinée, les salariés de XL Airways restaient abattus. La compagnie transporte 700 000 passagers par an et emploie 572 salariés en France. Certains estiment que la compagnie a pratiqué trop de promotions et a subi le dumping social des compagnies étrangères.

Le JT

Les autres sujets du JT