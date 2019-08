Tourisme : la première ligne directe entre Pékin et Nice inaugurée

C'est une première. Un avion d'Air China a effectué un vol direct entre Pékin (Chine) et Nice (Alpes-Maritimes), vendredi 2 août. Après 10h30 de voyage, les passagers sont accueillis presque comme des chefs d'État. Le président chinois est lui aussi tombé sous le charme de la Côte d'Azur en mars dernier, et sa venue sur les bords de la Méditerranée a été largement relayée dans son pays. Quatre mois plus tard, la compagnie Air China propose trois rotations par semaine entre les deux villes. Dans les hôtels, le personnel se prépare à accueillir cette nouvelle clientèle.

50 000 Chinois par an dans la région

Dans les boutiques de la ville, une vingtaine de personnes parlant le mandarin ont été recrutées. Aujourd'hui, 50 000 Chinois visitent la Riviera, mais ce chiffre pourrait doubler, voire tripler dans les années qui viennent. Deux nouvelles lignes directes devraient ouvrir avec Shanghai et Canton.