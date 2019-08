Russie : atterrissage d'urgence pour un A321 percuté par des oiseaux

Des passagers ont filmé la scène. Jeudi 15 août dans la matinée, un Airbus A321 a dû atterrir d'urgence dans un champ de maïs en Russie. Au décollage, des oiseaux ont été aspirés par les réacteurs provoquant cette manœuvre périlleuse. À la sortie de l'appareil, les passagers tentent de se frayer un passage dans la plantation. "Au décollage on a vu que l'un des moteurs était en feu. Heureusement on a eu de la chance, les hôtesses de l'air ont ouvert les sorties de secours, on est tous vivants", raconte un témoin à bord.

23 blessés

Jeudi 15 août, l'A321 à destination de l'Ukraine décolle de la banlieue de Moscou, à l'aéroport de Joukovski, avant d'atterrir en pleine campagne au bout de quelques minutes. À son bord, 226 passagers et sept membres d'équipage. Seules 23 personnes ont été blessées.

