Le projet d'extension de l'aéroport de Roissy est abandonné, annonce Barbara Pompili

L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle devait s'agrandir. Un projet d'extension visait à doter le terminal 4 d'une capacité de 40 millions de passagers par an, pour atteindre 120 millions de passagers à Roissy d'ici 2035. Le gouvernement abandonne finalement le projet, jugé "obsolète", a annoncé Barbara Pompili dans les colonnes du journal Le Monde (article abonnés), jeudi 11 février. Le chantier envisagé "ne correspondait plus à la politique environnementale du gouvernement et aux exigences d'un secteur en pleine mutation, tourné vers l'avion vert de demain", a déclaré la ministre de la Transition écologique.

Le projet d'extension "ne se justifie plus tel qu'il était prévu", avait déjà prévenu Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, en juillet. Il "devra être revu en profondeur", avait-il indiqué.

"Utilisation plus raisonnée de l'aérien"

Le gouvernement demande au groupe Aéroports de Paris un projet différent. "Nous aurons toujours besoin des avions, mais il s'agit d'être dans une utilisation plus raisonnée de l'aérien, et d'atteindre une baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur", a expliqué Barbara Pompili, toujours dans Le Monde.

Le transport aérien est durement frappé par la pandémie de Covid-19. Le trafic mondial des passagers de compagnies aériennes a chuté de 66% en 2020 par rapport à 2019. "Il s'agit du plus gros choc que le secteur aérien ait jamais vécu", a jugé, le 3 février, l'économiste en chef de l'Association internationale du transport aérien (Iata).