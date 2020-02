La mathématicienne Katherine Johnson, figure des missions spatiales Mercury et Apollo, est morte à l'âge de 101 ans

"Ils lui avaient demandé la Lune, elle leur avait donné la Lune", écrit le New York Times. La mathématicienne Katherine Johnson est morte à l'âge de 101 ans, annonce la Nasa, lundi 24 février. Cette scientifique avait été l'une des premières femmes noires à collaborer avec l'agence spatiale américaine. Elle avait notamment inspiré le film Les Figures de l'ombre. "La famille de la Nasa est triste d'apprendre la nouvelle du décès de Katherine Johnson", a écrit sur Twitter l'administrateur de l'agence, Jim Bridenstine.

The @NASA family will never forget Katherine Johnson's courage and the milestones we could not have reached without her. Her story and her grace continue to inspire the world. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/xwnRX9oZoi