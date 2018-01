Inde : deux pilotes suspendus après s'être disputés et avoir abandonné le cockpit en plein vol

Il n'y avait plus de pilote dans l'avion. Une compagnie aérienne indienne a annoncé, jeudi 4 janvier, qu'elle avait suspendu deux pilotes soupçonnés d'avoir abandonné leur cockpit un bref instant lors d'une violente querelle sur un vol entre Londres et Bombay qui transportait 324 passagers le jour du Nouvel An. Jet Airways a ouvert une enquête sur des accusations selon lesquelles un des deux pilotes, un homme, a giflé sa collègue lors d'une dispute virulente à bord.

D'après plusieurs journaux indiens, la pilote est sortie en larmes du cockpit lors de l'altercation. Les membres de l'équipage ont dû s'en mêler pour la persuader d'y retourner. Le Times of India ajoute que le pilote est lui aussi sorti à un moment de la cabine de pilotage si bien que l'avion s'est retrouvé sans personne aux commandes.

Un malentendu s'est produit parmi l'équipage du cockpit. Toutefois, il a été réglé à l'amiable rapidement et l'avion (...) a poursuivi son voyage jusqu'à Bombay où il a atterri sans encombres. Jet Airways dans un communiqué

"La compagnie a signalé l'incident à la Direction générale de l'aviation civile et les membres d'équipage concernés ont été sortis des tableaux de service le temps de l'enquête interne", ajoute l'entreprise dans ce texte.