États-Unis : quatre lanceurs d'alerte ont témoigné contre Boeing au Sénat

Quatre hommes préviennent de graves problèmes de sécurité sur des avions Boeing. Aux États-Unis, les lanceurs d'alerte ont témoigné devant une commission d'enquête au Sénat, mercredi 17 avril.

Une prestation de serment devant les sénateurs américains, et un témoignage fracassant. "Je ne suis pas ici parce que j'ai envie d'être là, je suis ici aujourd'hui, car je n'ai pas envie de voir le crash d'un 787 ou d'un triple 7", a déclaré un des lanceurs d'alerte durant son audition, mercredi 17 avril. L'ancien et l'actuel responsable de Boeing vont être appelés à témoigner au cours de prochaines auditions, ainsi que la FAA, l'agence américaine de régulation de l'aviation civile. "Nous voulons que Boeing apprenne de ses erreurs et rende des comptes", a déclaré le président de la commission d'enquête, Richard Blumenthal.

Une culture de la sécurité "épouvantable"

Deux crashs de 737 MAX ont fait 346 morts en 2018 et en 2019. Le 5 janvier dernier, le hublot d'un autre avion du même modèle de la compagnie Alaska Airlines s'est arraché. "Si le ministère des Transports avait fait son travail (...), la FAA aurait su que les processus de production de Boeing étaient désastreux et que la culture de la sécurité était épouvantable", assure Ed Pierson, ex-responsable du programme 737 MAX de Boeing. Le 8 avril dernier, un morceau de carlingue s'est décroché pendant le décollage d'un avion Boeing. Malgré cela, la firme américaine se dit confiante dans la sécurité et la durabilité de ses appareils.