VIDEO. En Isère, un nouveau système de navigation révolutionne le sauvetage par hélicoptère

Les nuages ont toujours constitué un obstacle pour les pilotes d'hélicoptère. Mais ce désagrément appartient au passé pour la Sécurité civile du Versoud (Isère), près de Grenoble, grâce à un nouveau système de navigation : l'ILS (acronyme de l'anglais Instrument Landing System, système d'atterrissage aux instruments en français). Avec ce GPS en trois dimensions, les pilotes peuvent traverser le brouillard à l'aveugle, entre deux repères et sur une trajectoire sûre.

Un système efficace contre les risques de collision

Ce système assure un gain de temps précieux pour les secours en montagne. "Par rapport à une trajectoire "beau temps" qui est de l'ordre de 12 minutes, on rajoute à peine cinq minutes. Donc en moins de 20 minutes, on peut transporter une victime grave du massif des Grandes Rousses à l'hôpital de Grenoble", explique le pilote de la Sécurité civile Franck Diebold. Avant d'avoir ce système, le temps de transport par mauvais temps pouvait passer de 12 à 35 minutes à cause d'un détour important à effectuer.

Par mauvais temps, le risque, c'est aussi la collision avec d'autres aéronefs, comme les ULM, les avions de tourisme ou les planeurs. Là encore, le nouveau système change la donne. Car le contrôleur aérien suit à la trace la trajectoire de l'hélicoptère de secours et peut à tout instant informer les autres engins qui se trouveraient dans son secteur.